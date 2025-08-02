Жара, шквал, гроза: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 3 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем на юге, востоке, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.



В Кызылординской области ожидается ветер северный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



На востоке, юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь, днем град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 м/с.



На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на юге, западе, в центре области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза.



В области Улытау ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, град, шквал. На востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 3 по 5 августа 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

