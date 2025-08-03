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События

Развитие Афганистана имеет решающее значение для региональной безопасности – Токаев

Региональный центр ООН в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 16:07 Фото: akorda.kz
Долгосрочный мир и устойчивое развитие Афганистана имеет решающее значение для обеспечения региональной безопасности. Об этом заявил глава Казахстана, выступая в Региональном центре ООН в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности.

"Объем торговли между нашими странами неуклонно растет. Мы убеждены, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку. Человеческое достоинство и международное право неразрывно связаны между собой. Без усилий, направленных на их обеспечение, невозможно достижение прочной стабильности", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии.

"Достигнуто многое, но мы ни в коем случае не должны успокаиваться в реализации планов по ускорению экономического развития и удовлетворению правовых потребностей наших граждан. Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе в проведении глубоких экономических реформ и модернизации нашего общества на основе верховенства Закона и Порядка. Наша цель – построение по-настоящему Справедливого государства, в котором будут обеспечены права человека и соблюдены высокие экологические стандарты. Мы придаем приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли", – сказал он.

Токаев призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. Он подчеркнул, что только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.

Фото: akorda.kz

В завершение своей речи президент выразил искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за проявление высокой дипломатии и лидерства в непростое время. Он заверил, что Казахстан и впредь будет поддерживать усилия Генерального секретаря во главе всемирной Организации.

Ранее Касым-Жомарт Токаев раскрыл значение Регионального центра ООН. По словам главы государства, его открытие в Алматы отражает возрастающее стратегическое значение региона.

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Андрей Дюсупов
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