Токаев встретился с алматинцами на Коктобе – видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с алматинцами на Коктобе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 августа сообщила пресс-служба главы государства.

"После переговоров с Антониу Гутерришем глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что президент пообщался с жителями города и сфотографировался с ними.

3 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили на открытии Регионального центра ООН в Алматы.

