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События

Токаев встретился с алматинцами на Коктобе – видео

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 21:41 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с алматинцами на Коктобе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 августа сообщила пресс-служба главы государства. 

"После переговоров с Антониу Гутерришем глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы –  Коктобе", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что президент пообщался с жителями города и сфотографировался с ними.

3 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили на открытии Регионального центра ООН в Алматы.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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