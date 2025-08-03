Токаев встретился с алматинцами на Коктобе – видео
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с алматинцами на Коктобе в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Об этом 3 августа сообщила пресс-служба главы государства.
"После переговоров с Антониу Гутерришем глава государства встретился с алматинцами и гостями города, отдыхающими на территории одной из главных достопримечательностей Алматы – Коктобе", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что президент пообщался с жителями города и сфотографировался с ними.
3 августа 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили на открытии Регионального центра ООН в Алматы.
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