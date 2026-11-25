23 ноября 2026 года службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) задержаны и водворены в изолятор временного содержания член правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков и другие лица, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета за 25 ноября, задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына".

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса РК.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок главы государства и соблюдения принципа "Закон и Порядок" продолжается.

До новости о задержании на сайте атомной компании было размещено объявление об изменениях в составе руководства.

"Решением совета директоров от 24 ноября 2026 года досрочно прекращены полномочия членов правления "Казатомпрома": главного директора по коммерции Байгужина Владислава Ерхановича и главного директора по производству Омарбекова Куаныша Алтынбековича".

Отмечено, что функциональные обязанности вышеуказанных руководителей перераспределены внутри руководства компании в соответствии с внутренними процедурами по распределению обязанностей и полномочий.

В компании также заверили, что производственный и коммерческий персонал продолжает работу в полном составе, а текущая хозяйственная деятельность осуществляется в штатном режиме.

АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Казахстана по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "КТЖ". В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления. Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

Уже 13 ноября 2026 года в ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент Казахстана выступил с заявлением. Он подчеркнул: "Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции". Кроме того, Токаев поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции.