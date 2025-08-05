Мост, объединяющий нации: руководитель ЦСК о чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих
– Глава государства Касым-Жомарт Токаев много раз говорил о важности развития национальных видов спорта, в том числе қазақ күресі. Что предпринято в целях исполнения поручений президента?
– После одобрения и выражения поддержки руководством Международного совета военного спорта наш Спортивный комитет развил активную деятельность, и Казахстан получил право провести первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих в 2025 году.
Это стало возможным после успешной презентации нашего национального вида борьбы в мае прошлого года на 79-й Генассамблее и конгрессе Conseil International du Sport Militaire в Танзании. Я тогда выступил с докладом по вопросу включения первого чемпионата мира CISM по қазақ күресі в план 2025 года, рассказав историю казахской национальной борьбы. Говоря о том, что такой турнир планируется провести в целях развития отечественного спорта и популяризации қазақ күресі на мировом уровне, я назвал его древнейшим видом единоборства и культурной ценностью нашего народа, признанной Всемирной организацией ЮНЕСКО и очень популярной среди детей и молодежи.
А на 8-й конференции Международного совета военного спорта по Азии в Тегеране в феврале 2025 года я проводил мастер-класс по қазақ күресі. В целях демонстрации наших возможностей мы приглашали в Астану высшее руководство CISM – президента организации Ролима Гомеса, генерального секретаря Роберто Реккиа и президента по борьбе майора Насера Хассани. В ходе визита в дни проведения V Всемирных игр кочевников в прошлом году они имели возможность ознакомиться с нашей национальной борьбой. Это партнерство с CISM имеет ключевое значение, так как обеспечивает қазақ күресі вместе с международным признанием доступ к широкому кругу военнослужащих и мощную платформу для глобального развития и популяризации нашего национального вида спорта.
Наша страна имеет богатый опыт проведения крупных спортивных событий, и мы приложим все усилия, чтобы достойно организовать чемпионат мира в Астане. Хочу выразить благодарность представителям мира борьбы за оказанное нам доверие. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество в деле укрепления и приумножения традиций военного спорта, и партнерство с CISM придает турниру высокий статус, открывает путь к включению в глобальный спортивный календарь.
Международный совет военного спорта – одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, объединяющая военнослужащих из 142 стран. В CISM организуются соревнования по более чем 20 видам спорта. Организация стремится развивать спорт среди военнослужащих и использовать его как мощное средство для укрепления мира и взаимопонимания между вооруженными силами разных стран.
– Военный спорт имеет свою специфику. Казахская национальная борьба не относится к военно-прикладным видам...
– Занятия қазақ күресі развивают физическую силу, тренируют силу воли и поднимают боевой дух – ключевые качества военного. Национальный вид борьбы с древнейших времен применялся нашими предками для подготовки воинов. В прошлые века в перерывах между сражениями ханы устраивали состязания для батыров. Это были своего рода учения, направленные на поддержку бойцовского духа воинов. Бауыржан Момышулы в своей книге "Дневник командира" отмечал, что на собственном опыте убедился в том, что в воспитании у солдата боевых качеств колоссальную роль играют военное прошлое народов и национальные традиции. И такие военно-спортивные игры, как сайыс, аударыспақ, жамбы ату, скачки, күрес, выполняли универсальную функцию, связанную как с военным бытом, так и с хозяйственной деятельностью общества.
На сегодняшний день қазақ күресі культивируется во всех регионах Казахстана. По данным статистических отчетов, систематически в Казахстане занимаются қазақ куресі свыше 160 тысяч человек, из них более 87 тысяч – в сельской местности. Этот вид борьбы хранит дух наших предков, таких как Кажымукан Мунайтпасов и Балуан Шолак, и потому является в нашей стране приоритетным видом спорта, фактически приравненным к олимпийским дисциплинам. Проведение чемпионата – колоссальная возможность для молодого поколения, особенно для борцов из сельской местности. Это событие не только предоставляет многим шанс реализовать свой спортивный потенциал и стать профессиональным спортсменом, но и открывает перспективы для трудоустройства. Через спорт молодежь может больше узнать о Вооруженных силах, получить мотивацию к службе и найти свое место в армейских рядах.
Древний вид борьбы қазақ күресі олицетворяет силу, доблесть и дух честного соперничества. Наша национальная борьба больше, чем просто вид спорта. Это часть нашего исторического наследия, объединяющая представителей разных наций и культур. Сегодня мы стремимся развивать этот вид спорта среди военнослужащих, поскольку он дает качества, необходимые для защитника Отечества, – мощь, выносливость, самодисциплину, а также взаимное уважение.
– Чего вы ждете от первого в истории чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих?
– Значение этого исторического события для Казахстана и развития национальной борьбы на международной арене трудно переоценить. Проведение турнира под эгидой такой крупнейшей военной спортивной организации, как CISM, показывает наши организационные возможности и стремление к укреплению международного военного сотрудничества.
Чемпионат под эгидой CISM придает қазақ күресі официальный международный статус. Стоит отметить, что второй чемпионат мира по қазақ күресі пройдет в Москве в 2026 году.
Наше мероприятие проводится с целью включения чемпионата в официальный календарь ежегодных мероприятий CISM, объединяющий 142 государства. Признание нашего чемпионата как международной авторитетной площадки станет важным шагом для его последующего включения в программу Всемирных летних спортивных игр 2027 года, которые пройдут в США. Мы планируем, что Казахстан будет представлен отдельной дисциплиной. Это станет значительным вкладом в развитие олимпийского движения и презентацию национального вида спорта нашей страны на мировой арене.
Девиз CISM "Дружба через спорт" идеально отражает наши стремления способствовать взаимопониманию, развитию товарищества между военнослужащими различных государств, а также продемонстрировать всему миру не только силу и мастерство атлетов, но и глубокие культурные ценности, лежащие в основе қазақ күресі. Это событие призвано стать мостом, объединяющим нации.
Фото: Министерство обороны РК
– Организация чемпионата мира под эгидой CISM, вероятно, накладывает определенные стандарты. С какими специфическими требованиями, связанными с соответствием этим стандартам, вы столкнулись?
– Основные вызовы, с которыми мы столкнулись, включали гармонизацию правил қазақ күресі для обеспечения объективного и единообразного судейства на международном уровне, что требует кропотливой работы с экспертами CISM.
Первостепенное значение придается логистическому обеспечению приема многочисленных военных делегаций из разных стран, подразумевающего строгое соблюдение специфических протоколов и процедур. Не менее важно обеспечение безопасности, комфорта и медицинского обслуживания для всех участников в соответствии с предписаниями CISM. Благодаря поддержке и контролю со стороны министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, активному содействию CISM мы успешно справляемся со всеми поставленными задачами. Благодарны также за помощь министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову, руководству Ассоциации қазақ күресі.
– Каков уровень интереса к қазақ күресі со стороны зарубежных военных ведомств и федераций?
– Интерес превзошел все наши ожидания. На данный момент уже порядка 30 стран официально подтвердили свое участие, и мы ожидаем, что их число приблизится к 40. Среди заявленных стран Иран, Италия, Марокко, Монголия, Пакистан, Россия, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Турция, Тунис, Камерун, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Эфиопия, Таиланд, Индия, Гана, Китай, Бразилия, Венесуэла, Иордания, Вьетнам, Шри-Ланка, Молдова. Особенно ценно, что такие страны, как Гана и Молдова, где пока нет федераций қазақ күресі, выразили искреннее желание открыть и развивать этот вид спорта на своей территории. Это мощный индикатор его растущей международной популярности.
Поэтому мы надеемся увидеть очень высокий уровень подготовки у армейских спортсменов из разных стран. Особенно сильные команды, вероятно, приедут из тех государств, где традиционно развиты такие виды борьбы, как дзюдо, вольная борьба или греко-римская борьба. В қазақ күресі есть элементы и техники, схожие с этими дисциплинами, что позволит атлетам быстро адаптироваться и показать себя на высоком уровне. Мы, безусловно, ожидаем появления новых ярких имен и сильных команд.
Фото: Министерство обороны РК
– Какова готовность казахстанских армейских спортсменов перед встречей на ковре с лучшими борцами четырех континентов?
– В марте этого года на базе учебно-тренировочного центра в Алматы проходил отборочный чемпионат среди силовых структур. За звание чемпионов сражались спортсмены министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и ведомственных учебных заведений. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов.
Мы оцениваем уровень подготовки казахстанских армейских спортсменов как очень высокий. В настоящее время наши ведущие борцы проходят интенсивные сборы в Шымкенте, где оттачивают свои навыки и готовятся к предстоящим испытаниям. Мы выставим на чемпионат наших "первых номеров", элитных спортсменов, которые демонстрируют отличную форму и боевой настрой. Полностью верим в потенциал и волю к победе наших атлетов и ожидаем от них достойного выступления на домашней арене.
– Что вы хотели бы передать международному сообществу CISM и всем любителям спорта в преддверии этого исторического события?
– Мы приглашаем все международное сообщество CISM и всех любителей спорта, одновременно выражая глубокую благодарность. Пусть приезжают в Казахстан, станут свидетелями грандиозного спортивного праздника, основанного на принципе "Дружба через спорт"! Мы обещаем честную и зрелищную борьбу, казахстанское гостеприимство и незабываемые впечатления. Пусть этот чемпионат станет новой вехой в развитии қазақ күресі и укрепит международное военное братство во всем мире.