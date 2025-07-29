Из Китая поступило рекордное количество воды: Балхаш "оживает"
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За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстан из Китая поступило 4,6 млрд кубометров воды по реке Ертис и 5,6 млрд кубометров воды по реке Иле. Такие данные озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
Специалисты с гордостью отмечают, что поступление воды по реке Иле позволило второй год подряд наполнить Капшагайское водохранилище в Алматинской области на 100%. Это, в свою очередь, позволило направить 8,52 млрд кубометров воды в озеро Балхаш.
"В результате с начала 2025 года уровень Балхаша поднялся в среднем на 32 см – с 341,55 м по Балтийской системе до 341,87 м."Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Глава Управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Минводы Нагима Ажигулова уточнила, что сотрудничество с КНР охватывает не только трансграничные реки.
"Водные ведомства Казахстана и Китая впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области рационального и устойчивого водопользования, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров".Нагима Ажигулова
Ранее мы рассказывали, что казахстанцы, спасаясь от жары, заполонили все имеющиеся водоемы и озера. Так, в прошедшие выходные, с 4 по 7 июля 2025 года, жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд.
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