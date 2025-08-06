Новые международные инициативы Казахстана: баланс прагматизма и справедливости

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Многие зарубежные аналитики считают, что на фоне глобальной нестабильности Казахстан уже стал признанным ключевым игроком Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Российский политолог, политтехнолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев прокомментировал участие Казахстана в Конференции ООН. По мнению эксперта Казахстан сегодня выделяется как страна, способная объединить интересы государств, стремящихся к более справедливым условиям в мировой торговле и политике.

Проблемы "бедных" стран без выхода к морю: почему Казахстан стоит особняком?

- Константин Эдуардович, как вы оцениваете значение такого формата Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особенно для стран Центральной Азии?

- В мире насчитывается 44 страны, не имеющие выхода к морю. Однако, если развитые страны встроены в логистические цепочки, то проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, это производное от ограниченности связей с внешним миром и слабой включенностью в мировую торговлю.

Устойчивый и структурный характер этих проблем обусловлен не только географическим положением, но скромной экспортной базой и нехваткой финансовых ресурсов. В этом смысле Казахстан стоит особняком. У него есть и ресурсы, и логистика. И конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю – это в первую очередь не про Центральную Азию, которая на общем фоне вполне благополучна. Это про тех, кто реально беден.

На долю развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, приходится 7% мирового населения, но только 1% мирового ВВП. Торговые издержки у них на треть выше, чем у стран, которые могут использовать морские пути.

Доступ к электроэнергии в таких странах в среднем имеют лишь 61% жителей этих стран – по сравнению с 92% на глобальном уровне, а к интернету – всего 39%. Это следствие бедности. Казахстан бедной страной не назовешь. Но природные богатства Казахстана могут давать большую отдачу. Для этого нужна диверсификация торговых путей, оптимальная логистика к традиционным и новым рынкам сбыта.

Как и другие страны, не имеющие выхода к морям и океанам, Казахстан заинтересован в геополитической стабильности, в мире, основанном на общеразделяемых и справедливых правилах.

Константин Калачев. Фото автора

Новые вызовы: что изменилось за 10 лет

- Конференция ООН проходит раз в 10 лет, первое такое событие состоялось в Алматы в 2003 году. Как изменились вызовы для стран без выхода к морю за последние 10 лет?

- Это прекрасно, что первая конференция состоялась в 2003 году именно в Алматы. Это было признанием роли Казахстана. Но с тех пор ситуация в мире существенно поменялась. Мир стал менее стабильным, менее предсказуемым, роль ООН за эти годы неуклонно снижалась. А проблемы транзита и логистики теперь решаются в том числе и через проект "Один пояс – один путь" – китайскую инициативу, предложенную в сентябре 2013 года председателем КНР Си Цзиньпином. Цель ее – объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы быстро и недорого доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Роль Китая за эти годы возросла кратно. Китай – союзник Казахстана в теме преодоления "запертого" положения, привлечения инвестиций к инфраструктурным проектам.

Россия – традиционный союзник Казахстана – за эти годы попала под санкции. Но будем надеяться, что проблемы транзита через РФ носят временный характер. Другое дело, что эта ситуация показала ценность запасных вариантов для форс-мажорных обстоятельств.

Как сухопутные страны добиваются доступа к морю

- Что такое "Авазинская программа", и какую позицию занял Казахстан среди участников конференции?

- Сухопутные страны на конференции ООН в Туркменистане потребовали доступ к морю. И это справедливо. На конференции ООН в Туркменистане по странам без выхода к морю представители 32 развивающихся государств потребовали реальных гарантий свободного транзита и доступа к морским путям.

Беларусь обвинила страны Балтии в нарушении права на транзит, Армения подняла вопрос транспортных коридоров. Очевидно, что проблемы логистики сдерживают прогресс и развитие целого ряда стран.

Участники готовят "Авазинскую программу действий" до 2034 года. На фоне высоких логистических издержек сухопутные страны требуют пересмотра мировой торговой системы.

Казахстан на общем фоне выглядит солидным тяжеловесом, который может стать точкой сборки для тех, кто хочет более справедливый миропорядок, в котором будет слышен голос не только сверхдержав.

Дипломатия Токаева: как Казахстан возвращает авторитет ООН

- Как конференция в Авазе дополняет другие ключевые международные инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, включая создание Регионального центра ООН и предстоящий Региональный экологический саммит в Астане?

– Участие в форуме в Туркменистане важно для Казахстана прежде всего потому, что Казахстан в отличие от некоторых рассматривает ООН как универсальную международную платформу, наделенную мандатом мирового сообщества по вопросам сохранения и упрочения международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития всех государств и народов. Казахстан заинтересован в возвращении ООН авторитета.

Казахстан имеет ровные отношения со всеми ключевыми мировыми игроками, авторитет страны на международной сцене растет. А значит можно быть рупором общих интересов.

Дипломатические инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, например открытие Регионального экономического саммита в Астане в апреле 2026 года в партнерствами с агентствами ООН, преследуют благородные и прагматические цели — преодолеть узкий эгоизм отдельных стран, напомнить о взаимозависимости в глобальном мире, поднять авторитет и престиж Казахстана, стать рупором интересов тех, чей голос звучит недостаточно громко, способствовать взаимопониманию и устойчивому развитию, прогрессу и справедливости.

Прагматизм тут в том, что Казахстан перестает быть государством, о котором знали только то, что это бывшая часть СССР, страна становится авторитетным международным игроком. А это не только престиж и внимание, но и инвестиции.