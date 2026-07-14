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Во сколько обходится килограмм куриного филе по миру и СНГ – исследование

Куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, птицефабрика, куриное филе, курятина, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:14 Фото: gov.kz
Куриное мясо является одним из самых легкоусвояемых и ценных источников белка. О том, во сколько сегодня обходится 1 кг куриного филе в мире и в Казахстане, в материале Zakon.kz.

Согласно многим исследованиям нутрициологов и диетологов, в составе куриного мяса присутствуют минимум жиров, все незаменимые для строительства мышц аминокислоты, витамины РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, E, а также макроэлементы в виде серы, хлора, кальция, магния и фосфора. Все это делает его одним из самых важных диетических компонентов ежедневного рациона человека.

Вдобавок ко всему на куриное мясо, как правило, нет никаких ограничений со стороны врачей. Оно подходит всем, включая взрослых, детей, спортсменов, людей, страдающих различными заболеваниями, и тех, у кого проблемы с лишним весом.

На этом фоне, особенно если учитывать его ценность и полезность для человеческого организма, спрос на куриное мясо по всему миру продолжает стремительно расти. Ну а когда есть повышенный спрос, растет и его цена.

В этом случае цена на куриное мясо в целом по миру ежегодно растет на 4-6%, а в некоторых регионах и вовсе увеличилась за последние несколько лет сразу на 30%, достигнув при этом своего исторического максимума.

Где платят больше всего

Согласно обновленной статистике крупнейшей в мире краудсорсинговой онлайн-платформы "Numbeo", дороже всего килограмм куриного филе обходится гражданам Швейцарии.

Там цена одного килограмма куриного мяса по состоянию на сегодняшний день фиксируется на отметке в 28,48 доллара США, или 13 588 тенге по курсу НБ РК на 13.07.2026 года.

Чуть меньше, чем в Швейцарии, за 1 кг куриного филе платят граждане Норвегии (15,85 доллара, или 7 562 тенге) и Люксембурга (15,17 доллара, или 7 237 тенге).

В число стран с самыми высокими ценами в мире на куриное мясо также входят – Нидерланды (14,87 доллара за 1 кг, или 7 094 тенге), Израиль (14,51 доллара за 1 кг, или 6 922 тенге), Австрия (14,38 доллара за 1 кг, или 6 860 тенге), Франция (13,97 доллара за 1 кг, или 6 665 тенге), Финляндия (13,75 доллара за 1 кг, или 6 560 тенге), Италия (12,62 доллара за 1 кг, или 6 021 тенге) и Дания (12,43 доллара за 1 кг, или 5 930 тенге).

Цены в странах СНГ

Самой высокой средней ценой за 1 кг куриного филе на постсоветском пространстве отличаются Эстония (9,37 доллара, или 4 470 тенге), Латвия (8,19 доллара, или 3 907 тенге) и Литва (8,07 доллара, или 3 850 тенге).

Чуть дешевле, чем в Прибалтийских странах, килограмм куриного филе обходится жителям Армении (7,47 доллара, или 3 564 тенге), России (5,76 доллара, или 2 748 тенге) и Грузии (5,73 доллара, или 2 733 тенге).

В Кыргызстане средняя стоимость 1 кг куриного филе находится на отметке в 5,71 доллара (2 724 тенге), в Таджикистане5,47 доллара (2 609 тенге), в Казахстане5,43 доллара (2 590 тенге), в Молдове5,24 доллара (2 500 тенге), в Беларуси4,90 доллара (2 337 тенге), в Украине4,75 доллара (2 266 тенге) и в Азербайджане4,58 доллара (2 185 тенге).

Дешевле всего один килограмм куриного филе среди всех стран постсоветского пространства, согласно данному исследованию, обходится гражданам Узбекистана4,08 доллара, или 1 946 тенге.

Где самые низкие цены

Меньше всех в мире, по версии специалистов вышеназванной онлайн-платформы, за куриное мясо сегодня платят граждане Бангладеша. Там один килограмм филе в среднем обходится в 2,57 доллара, или 1 226 тенге.

Также относительно дешевая цена на куриное филе в общемировом эквиваленте сегодня фиксируется в Пакистане (2,81 доллара за кг, или 1 340 тенге), Индии (2,84 доллара за кг, или 1 354 тенге), Непале (2,87 доллара за кг, или 1 369 тенге), Иране (2,92 доллара за кг, или 1 393 тенге), Таиланде (2,97 доллара за кг, или 1 417 тенге), Индонезии (3,02 доллара за кг, или 1 440 тенге) и Китае (3,39 доллара за кг, или 1 617 тенге).

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Олег Калиниченко
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