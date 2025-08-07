За криптобизнес без лицензии на 400 млн казахстанца вернули из ОАЭ

Гражданина Казахстана экстрадировали из Дубая. Его разыскивали за незаконную торговлю криптовалютой. Подробности дела озвучили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, согласно данным ведомства, подозреваемый в период с 2022 по 2024 год без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы Binance осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.

Пытаясь избежать уголовной ответственности, фигурант скрылся. После чего был объявлен в международный розыск.

"В феврале 2025 года его задержали в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали на родину". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Теперь за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

