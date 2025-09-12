#АЭС в Казахстане
События

Погода в Алматы изменится в ближайшую неделю

прогноз на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:40 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на семь дней. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные в южной столице погода изменится – начнутся осадки, а температура понизится.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаевой, температурный фон в городе снизится, а непогода проявится в виде дождя и сильного ветра.

"В ближайшие сутки в Алматы осадков не ожидается. Но в последующую ночь возможны дождь, гроза. Температура воздуха ожидается ночью +14+16°C, днем +23+25°C, в ближайший день +27+29°C. В середине недели погода ухудшится. В связи с прохождением фронтальных разделов в г. Алматы временами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха понизится ночью до +11+13°C, днем до +18+20°C", – рассказала синоптик.

13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, в конце дня порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

14 сентября: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

16 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

17-18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.

19 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С.

Вместе с тем в Алматы на 12 сентября объявлено штормовое предупреждение. В городе будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, и в Алматинской области на эту дату прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Также сохраняются условия погоды, при которых остается чрезвычайная пожарная опасность, а на юге, востоке области – высокая пожарная опасность. 

Ранее синоптики сообщили, что на большей территории Казахстана ожидается резкое похолодание до 0°С
в предстоящие выходные и начале следующей недели.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
