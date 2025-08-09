#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.49
627.7
6.75
События

Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 20:10 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 10 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Акмолинской области ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, на юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В южной половине Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, в каком регионе Казахстана пройдут сильные дожди 10 августа, рассказали синоптики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
События
19:31, Сегодня
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС
События
12:05, Сегодня
Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС
Токаев поздравил президента Сингапура с Днем независимости
События
11:01, Сегодня
Токаев поздравил президента Сингапура с Днем независимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: