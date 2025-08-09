Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье

В 16 областях Казахстана на 10 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, северный, на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Акмолинской области ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, на юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильная жара 38 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В южной половине Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

