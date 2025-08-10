Сохранять и популяризировать тазы и тобет призвал Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшей популяризации казахской породы тазы на международном уровне в качестве национального бренда и неотъемлемой части нашей культуры, сообщает Zakon.kz.

Как известно, на днях собаки данной породы успешно выступили на Всемирной выставке World Dog Show 2025.

"Президент подчеркнул, что государственным органам совместно с Союзом кинологов Казахстана необходимо проводить активную работу по таким направлениям, как развитие и воспроизводство уникальных качеств породы тазы, организация системных научных исследований и регулярное участие в международных выставках", – написал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

По его словам, глава государства поручил Управлению делами президента, министерствам экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования, сельского хозяйства, иностранных дел и другим профильным органам, а также местным акиматам принять необходимые организационные меры в целях реализации совместного комплексного плана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость организации аналогичной масштабной работы при участии соответствующих государственных структур в целях поддержки породы тобет.

Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле Администрации Президента.

Ранее Токаев поздравил кинологов с успешным дебютом тазы в Хельсинки.

8 августа 2025 года в столице Финляндии в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы".

Казахстанскую делегацию представили восемь собак, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 тыс. животных со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.