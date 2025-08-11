Купили квартиры и 4 авто: на востоке Казахстана выявили аферу с электроэнергией на миллиарды тенге
Специалисты подчеркивают, согласно действующему законодательству, реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа.
Однако, как сказано в публикации АФМ за 11 августа, группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.
"Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тысяч человек".Пресс-служба АФМ РК
Также отмечено, что на преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.
Расследование продолжается.
