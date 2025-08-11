#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

Купили квартиры и 4 авто: на востоке Казахстана выявили аферу с электроэнергией на миллиарды тенге

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департаменты Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и Комитета национальной безопасности (КНБ) по Восточно-Казахстанской области выявили факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, согласно действующему законодательству, реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа.

Однако, как сказано в публикации АФМ за 11 августа, группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

"Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тысяч человек".Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что на преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

Расследование продолжается.

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:54
За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области

4 августа стало известно, что Департамент АФМ по Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
