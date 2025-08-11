Купили квартиры и 4 авто: на востоке Казахстана выявили аферу с электроэнергией на миллиарды тенге

Департаменты Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и Комитета национальной безопасности (КНБ) по Восточно-Казахстанской области выявили факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, согласно действующему законодательству, реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа.

Однако, как сказано в публикации АФМ за 11 августа, группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

"Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тысяч человек". Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что на преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

Расследование продолжается.

