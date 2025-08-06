В Каспийском море стартовали работы по морским изыскательским работам для подводной ВОЛС

"Казахтелеком" и AzerTelecom приступили к этапу морских изыскательских работ в Каспийском море в рамках подготовки к прокладке подводного волоконно-оптического кабеля по маршруту Казахстан – Азербайджан, сообщает Zakon.kz.

Из морского порта в Баутино в море отправилось специализированное судно, оборудованное специальными приборами и техническими средствами для изучения рельефа дна Каспия. Основная задача – это исследование морского дна, глубины (батиметрия), подводных течений, подводных вулканов и расщелин, исследование профиля, состава и плотности грунта, обнаружение подводных объектов, поиск опасных участков и многое другое.

Фото: АО "Казахтелеком"

Морские изыскательские работы будут проводиться в течение месяца вдоль предполагаемого маршрута прокладки подводного кабеля от берега Актау до Сумгаита на азербайджанской стороне. Работы по исследованию будут проводиться с азербайджанской и казахстанской стороны одновременно. Международные специалисты с помощью сложного оборудования и систем позиционирования должны детально изучить подводный маршрут. Полученные данные будут использованы для конфигурации подводного кабеля и формирования окончательного маршрута прокладки кабельной системы.

Фото: АО "Казахтелеком"

"В марте текущего года мы совместно с AzerTelecom и подрядчиками уже провели камеральные изыскательские работы (desktop study), а также полевые изыскательские работы в береговой зоне районов Актау и Сумгаит, чтобы определить подходящую локацию для размещения прибрежного колодца (beach manhole) и необходимой прибрежной инфраструктуры (cable landing station). Теперь мы дали старт исследованию морского дна при помощи специально оборудованных судов. После исследований мы начнем стадию подготовки кабеля, транспортировки и прокладки по дну Каспия. Прокладываемый нами кабель станет первым в истории подводным оптической линией в Каспийском море, более того, своеобразным "телекоммуникационным мостом" между Азией и Европой", обеспечивая высокоскоростную передачу данных до 400 Тбит/с", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Фото: АО "Казахтелеком"

Отметим, что транскаспийскую подводную оптическую магистраль планируют завершить к концу 2026 года.

"Создание нового маршрута для пропуска информационных потоков из Азии в Европу через территорию Азербайджана и Казахстана открывает перед регионом серьезные перспективы для роста цифровой экономики и укрепления его роли как крупного технологического центра. Реализация этого проекта создает основу не только для дальнейшего расширения телекоммуникационной инфраструктуры самих стран-участников и их компаний, но и для запуска новых масштабных инициатив. В итоге это позволит углубить региональное партнерство и станет важным драйвером устойчивого развития Казахстана и Азербайджана", – добавил Багдат Мусин.

Фото: АО "Казахтелеком"

Напомним, что в рамках сотрудничества в августе 2023 года "Казахтелеком" и AzerTelecom создали совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию линии. Прокладкой кабеля займется ведущий мировой поставщик надежных и инновационных решений для подводных систем.