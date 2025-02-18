Появились подробности расследования дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко

Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

О том, что расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко окончено, 17 февраля 2025 года заявил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

Сегодня, 18 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры раскрыли некоторые подробности расследования дела.

"Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

"Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья. К уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ") Уголовного кодекса РК, предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы". Прокуратура Карагандинской области

В ведомстве уточнили, что по делу признаны потерпевшими 74 человека.

"Материалы направлены в районный суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды для рассмотрения по существу". Прокуратура Карагандинской области

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

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Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.