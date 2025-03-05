10 человек предстали перед судом по делу о трагедии на шахте имени Костенко

Накануне, 4 марта 2025 года, началось предварительное слушание по уголовному делу о взрыве на угольной шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау". Об этом Zakon.kz сегодня рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

В судебном заседании приняли участие государственные обвинители, потерпевшие, их представители, подсудимые и их защитники.

"Уголовное дело расследовалось Генеральной прокуратурой, по итогам которого перед судом предстали 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала. Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ") Уголовного кодекса РК. Подсудимые находятся под стражей. По делу признаны потерпевшими 74 человека", – говорится в сообщении, распространенном 5 марта.

Рассмотрение уголовного дела будет проходить в здании РГУ "Учреждение №61" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли. В результате трагедии погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

18 февраля 2025 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко закончено. А прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела.