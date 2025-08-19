#АЭС в Казахстане
События

Токаев дал ряд поручений акиму Шымкента

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 15:02 Фото: akorda.kz
19 августа 2025 года президент принял акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова, сообщает Zakon.kz.

В Акорде рассказали, что глава города представил Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за первое полугодие 2025 года.

"Как сообщил Габит Сыздыкбеков, с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31% и составил 360 млрд тенге. В текущем году произведено промышленной продукции на сумму порядка 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль – введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. кв. метров жилья", - сказано в сообщении.

Токаеву также было доложено, что для повышения промышленного потенциала города запущены новые индустриальные зоны "Жұлдыз" и "Бозарық". В городе увеличивается количество субъектов малого и среднего бизнеса, число которых превысило 139 тыс., трудоустроено около 245 тыс. человек.

Президент проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал. В рамках Национального проекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, "Дворец школьников", а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.

"Главе государства также был представлен отчет о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию южная объездная дорога и две крупные транспортные развязки. В целях обеспечения общественной безопасности в прошлом году было освещено 2 270 улиц, а в текущем году – еще 2 743 улицы".Акорда

По поручению президента продолжается работа по возвращению активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Габиту Сыздыкбекову поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительству новой взлетно-посадочной полосы аэропорта, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению жильем горожан, а также модернизации дорожной инфраструктуры.

18 августа глава государства принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, и тоже дал ему поручения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
