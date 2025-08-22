Дело Хасана Касымбаева: фитнес-тренер рассказал, как его похитили и избили

22 августа в Талгарском районном суде допросили потерпевшего Армана Алимова, которого в 2021 году похитили и избили, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен Арман Алиев рассказал, что с главным фигурантом дела Хасаном Касымбаевым знаком с 2016 года.

"В 2020 году произошла перестрелка в Енбекшиказахском районе. В ней пострадал Мадияр Калимжанов. После этого случая мне позвонил Ержан Касымбаев из мест лишения свободы. Это брат Хасана. Он интересовался, был ли я причастен к этой перестрелке, отправлял ли я туда людей. Я сказал, что нет, просто на разборках были мои знакомые", – рассказал потерпевший.

В 2021 году избили знакомого Армана Алимова. Он навестил его в больнице и с этого началась слежка за ним.

"Мой друг спортсмен, рассказал, что его избили люди Касымбаева. После этого я заметил, что одна машина постоянно караулила у моего дома. Так продолжалось на протяжении двух недель. Но я не знал, что следят именно за мной... ... Я сделал для детей турники, заметил там Руслана Алиева и тогда понял, что меня караулят". Арман Алиев

Потерпевший рассказал, как произошло нападение на него и почему его избили.

"Возле магазина подсудимые впятером напали на меня. Была приготовлена машина. Мадияр дал мне салам, резко схватил за руку. Кто-то меня за ноги взял, начал переворачивать. Я видел только удары рук. Потерял сознание. Когда очнулся был на заднем сидении машины. Руслан держал мои ноги, Мадияр держал мой корпус, голову схватил Актанов. Они вывезли меня на поле за Талгаром. Были сумерки. Выкинули на улицу, начали допрос. Султанбеков и Аскаров били битами", – сказал Алимов.

По его словам, были уже сумерки, Сайлау допрашивал и давал команду, когда бить его.

"Мадияр Калимжанов снял с себя футболку и показывал огнестрельные ранения, плакал, говорил, что стал инвалидом. Они хотели узнать про перестрелку, обвиняли меня. Я четко услышал, как Актанов позвонил Касымбаеву и спрашивал, что дальше делать. Руслан снимал меня на видео, остальные истязали. Потом Касымбаев сказал, чтобы дождались его. Когда стемнело он приехал, но не выходил из машины, спустил окно, я его видел. Он сказал: "Хватит, поехали, засветились, сотрудники едут". Они быстро все сели в машину. У меня телефон был, я позвонил знакомому таксисту, он приехал и забрал меня", – рассказал Арман Алимов.

Ранее государственный обвинитель зачитал версию следствия, в чем обвиняют Касымбаева и других подсудимых.