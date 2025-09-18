Теперь должникам в Казахстане не скрыться

В Казахстане запущен поиск должников через систему "Цифровой контроль". Об этом 18 сентября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства юстиции (МЮ) РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Минюст, Республиканская палата частных судебных исполнителей и Генеральная прокуратура совместно расширили возможности системы "Цифровой контроль" для развития механизмов выявления должников.

"В настоящее время с помощью системы "Цифровой контроль" Генеральной прокуратуры появилась возможность определять граждан, уклоняющихся от уплаты долгов, не только на улицах и в общественных местах города, но также в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в социально значимых зданиях". Пресс-служба МЮ РК

Фото: пресс-служба МЮ РК

Кроме того, должники выявляются в центрах обслуживания населения (ЦОНах) при получении государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов – посредством автоматической идентификации лица через базу данных.

По данным Минюста, на январь 2024 года количество должников, находящихся в розыске, составило 4560 человек. Из них были установлены места жительства 2118 лиц, что составило 39,3% от общего числа.

Также сообщается, что ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей должников, на которые наложен запрет.

"С помощью городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта выявленные автомобили, находящиеся под запретом эксплуатации, останавливаются сотрудниками полиции и доставляются на специальные штрафные стоянки. Далее обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с требованиями закона". Пресс-служба МЮ РК

