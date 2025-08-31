Токаев прибыл на торжественный прием в честь участников саммита ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конференц-центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где состоится торжественный прием в честь глав делегаций стран-участниц саммита ШОС, сообщает Zakon.kz.
Главу государства встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.
"Также на мероприятии состоялось совместное фотографирование участников делегаций, которые приехали на заседание ШОС", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее стало известно, что визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации. Что пишут о лидере Казахстана зарубежные СМИ – можно прочитать здесь.
Напомним, в крупном портовом городе на северо-востоке Китая с 31 августа по 1 сентября пройдет юбилейный 25-й саммит организации под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".
Токаев прибыл в Тяньцзинь за день до саммита по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
