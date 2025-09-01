Суррогат, который убивает: в Казахстане накрыли подпольный спиртзавод

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области проводится расследование в отношении руководства ТОО "БМ" и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала агентства:

"Организованная преступная группа под руководством Султана Махмадова, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области".

В АФМ отметили, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.

"Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах", – рассказали в пресс-службе агентства.

По данным АФМ, организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов.

"Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьезную угрозу для жизни и здоровья потребителей", – подчеркнули в пресс-службе агентства.

В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. л этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.

Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.

"В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ

Иная информация, как добавили в агентстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

