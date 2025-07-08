Токаев назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ

Нуржан Кусаинов стал директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 8 июля 2025 года.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.

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5 мая глава государства присвоил Нуржану Кусаинову специальное звание генерал-майор национальной безопасности.