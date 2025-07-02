КНБ сделал заявление о создании Службы по противодействию коррупции

Комитет национальной безопасности (КНБ) сегодня, 2 июля 2025 года, выступил с важным заявлением касательно реорганизации Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 30 июня 2025 года указом президента Касым-Жомарта Токаева Агентство по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности.

Теперь же образовано новое ведомство – "Служба по противодействию коррупции КНБ".

"В этой связи Комитетом проводится ряд организационных, управленческих и практических мероприятий". Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что до завершения процедур правопреемственности прав и обязательств реорганизованное ведомство будет функционировать в прежнем режиме.

Материал по теме Токаев постановил реорганизовать Антикор

Согласно официальному документу, Комитет национальной безопасности и Агентство по делам государственной службы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

После указа Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали.