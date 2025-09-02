Сейсмологи сделали заявление после землетрясения в Алматы

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) Министерства по чрезвычайным ситуациям РК обратились к жителям Алматы в связи с зарегистрированными в городе подземными толчками, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве указали, что произошло событие в рамках стандартного сейсморежима, обычного для региона Аксу.

"Обращаем ваше внимание, что это даже не Алматинская область – регион находится на территории Китая на расстоянии более 300 км от Алматы... ...Хотим напомнить всем, что наш ННЦСНИ ведет круглосуточный мониторинг за ситуацией в регионе. Еженедельно экспертная комиссия нашего Центра собирается, чтобы сделать сводный анализ данных и вынести заключение. Пока никаких аномалий, которые указывали бы на приближение опасного землетрясения, не выявлено. Просим вас не доверять слухам, а также прогнозам, сделанным людьми, которые не имеют отношения к официальной сейсмологии и к нашему Центру", – говорится в сообщении.

В ННЦСНИ напомнили, что с начала года многие "эксперты" неоднократно предсказывали разрушительные землетрясения: сначала в январе, потом в феврале, потом после событий в Мьянме и в Турции.

"Не так давно какой-то "астролог" предсказывал именно разрушительное – обратите на это внимание – землетрясение в Алматы, в районе 10-23 августа. Как вы, наверное, заметили, ни один из этих прогнозов не сбылся. А это, во-первых, повод задуматься о реальной компетентности таких "экспертов" и точности их прогнозов. Во-вторых, есть повод полагать, что все "прогнозы" и "предсказания" делаются с целью либо расшатать людей, либо заработать на хайпе", – указали в Центре.

Там заявляют, что доверять в этом вопросе стоит науке и единственному в нашей стране официальному источнику информации, уполномоченному делать заявления о землетрясениях и какие-либо прогнозы – ННЦСНИ МЧС РК.

Сегодня, 2 сентября 2025 года, в Китае произошло землетрясение. В Алматы зарегистрировали 2 балла.