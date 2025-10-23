#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
События

Оповещение о землетрясении в Алматы: заявление казахстанских сейсмологов

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 14:30 Фото: pexels
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовал дополнение к ранее распространенному объяснению, почему алматинцам пришла рассылка о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

В центре напомнили, что сегодня, 23 октября, в 12:20 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение. Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

"И хотя событие не представляет для нас никакой опасности, и даже сведений о его ощутимости не поступало, многие граждане могли получить о нем сообщение. Прежде всего, хотим уверить жителей и гостей города, что повода для паники нет. Данное событие является рядовым и произошло в рамках стандартного для нашего региона сейсморежима. Оповещение же пришло потому, что система АСРО (Автоматизированная система раннего оповещения. – Прим. ред.) все еще находится в процессе доработки и пока проходит стадии точной настройки. В настоящее время специалисты выясняют причину, по которой сработало оповещение", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что продолжается работа по интеграции оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений с системой массового оповещения MassAlert.

"Ведется калибровка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы повысить точность и своевременность уведомлений. Повторимся, никакой угрозы для инфраструктуры и населения данное землетрясение не представляет", – резюмировали в центре.

В 12:21 алматинцы получили на телефоны уведомление о землетрясении. Оказалось, что оно произошло в Кыргызстане. В МЧС заявили, что уведомления были не ошибкой, а частью работы системы в тестово-боевом режиме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи
12:12, 27 января 2024
Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в 920 км от Алматы
09:35, 16 апреля 2025
Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в 920 км от Алматы
Сейсмологи сделали заявление после землетрясения в Алматы
17:15, 02 сентября 2025
Сейсмологи сделали заявление после землетрясения в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: