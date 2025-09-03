Ерболат Садырбаев получил повышение и должность в МЧС Казахстана

Руководитель ГУ "Казселезащита" МЧС Казахстана Ерболат Садырбаев получил повышение. Он назначен новым вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Садырбаев Ерболат Алтынбекович назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям".

Ерболат Садырбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати, Казахский государственный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК.

С 2003 по 2009 год работал в различных коммерческих структурах. В 2009-2010 – советник Управляющего делами Президента РК, в 2012-2013 – заместитель акима Аршалинского района Акмолинской области, в 2013 – советник Министра регионального развития РК, в 2013-2014 – главный консультант сектора информационной безопасности Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК, в 2014-2019 – заместитель руководителя канцелярии Алматинского городского суда, в 2019-2020 – заместитель центра социального взаимодействия и коммуникации Фонда "Самрук-Казына", в 2020-2022 – директор Южно-Казахстанского областного филиала АО "Казпочта", в 2023-2024 – замдиректора дирекции государственной резиденции УДП РК, в 2024 – исполнительный директор государственного фонда "Астана-20" УДП РК.

С ноября 2024 года по настоящее время он занимал должность руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

