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Общество

Руководителя филиала "Казселезащита" МЧС РК осудили в Восточном Казахстане

Руководитель филиала &quot;Казселезащита&quot; МЧС РК осужден в Восточном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области в суде №2 Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении руководителя областного филиала ГУ "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Советбека Станбекова, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 28 мая, Советбек Станбеков признан виновным в хищении 2,7 млн тенге. Эти деньги он присвоил путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя Усть-Каменогорска.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе".Агентство РК по противодействию коррупции

Судебный акт в законную силу не вступил.

В Западно-Казахстанской области под следствие попал генеральный директор РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Комитета лесного хозяйства и животного мира. Его подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не работающему в резервате.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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