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События

Жара +45°С надвигается на РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 22:03 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 1 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

1-5 июля в Жамбылской области ожидается повышение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +25+30°С, днем от +30+35°С до очень сильной жары +40+45°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. 

На севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохранится высокая пожарная опасность. 

На юге области Улытау днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. 

В Астане днем ожидается гроза. 

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 15-20, днем временами 23 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее  ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. 

В области Жетысу ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 1-4 июля на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 1-4 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 1, 2 и 3 июля 2025 года. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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