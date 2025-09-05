В Акорде сделали заявление по Посланию президента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

5 сентября 2025 года в Акорде рассказали, во сколько глава государства выступит с Посланием народу и где его можно будет посмотреть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента. "В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов", – сказано в сообщении. Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях. Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана 8 сентября.

