Минимальные шансы на выживание: альпинист потерялся в горах России и выжил после недели без еды и воды

58-летний гид Сергей Мельников, известный восхождением на гималайскую Аннапурну I, пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае и семь дней выживал в горах без запасов. Его нашли живым возле села Аибга, медицинская помощь не понадобилась, сообщает Zakon.kz.

29 августа Мельников вышел на Черничную тропу вместе с двумя клиентами. На следующий день он сообщил, что группа заночевала в горах без спальников. Еще через сутки клиенты добрались до Красной Поляны без гида – они рассказали, что Сергей устал и не смог спуститься.

Фото: Telegram/Mash

Сначала считалось, что у Мельникова крайне мало шансов выжить: он проводил ночи без воды, еды и спальника. В поисках участвовали 21 спасатель и четыре единицы техники. Работы осложняли густые облака и дождь.

Спасатели прочесывали гребень Подково, где много обрывов и скал, а также массив между реками 1-й и 2-й Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова высотой более 1700 метров. Следов альпиниста – костра или одежды – обнаружить не удавалось.

После недели в горах Мельников сам спустился и вышел к людям. Его обнаружили возле села Аибга. По словам мужчины, он чувствует себя удовлетворительно, и врачи ему не понадобились.

4 сентября в горах Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста.