Минимальные шансы на выживание: альпинист потерялся в горах России и выжил после недели без еды и воды
29 августа Мельников вышел на Черничную тропу вместе с двумя клиентами. На следующий день он сообщил, что группа заночевала в горах без спальников. Еще через сутки клиенты добрались до Красной Поляны без гида – они рассказали, что Сергей устал и не смог спуститься.
Фото: Telegram/Mash
Сначала считалось, что у Мельникова крайне мало шансов выжить: он проводил ночи без воды, еды и спальника. В поисках участвовали 21 спасатель и четыре единицы техники. Работы осложняли густые облака и дождь.
Спасатели прочесывали гребень Подково, где много обрывов и скал, а также массив между реками 1-й и 2-й Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова высотой более 1700 метров. Следов альпиниста – костра или одежды – обнаружить не удавалось.
После недели в горах Мельников сам спустился и вышел к людям. Его обнаружили возле села Аибга. По словам мужчины, он чувствует себя удовлетворительно, и врачи ему не понадобились.
