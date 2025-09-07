Казахстанский школьник стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по экономике

11-классник столичного NIS Батырхан Мухтархан стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по экономике EO-2025 в Греции, сообщает Zakon.kz

Олимпиада EO-2025 собрала более 100 тысяч претендентов со всего мира, прошедших национальные отборы. В финале встретились 128 сильнейших школьников из 28 стран. Им предстояло решать сложнейшие теоретические и практические задания по экономике и финансам – от анализа реальных кейсов до моделирования решений.

Батырхан уверенно занял первое место в общем зачете, обойдя соперников из США, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Чехии, Греции и других стран, сообщили в Министерстве просвещения 7 сентября 2025 года.

На счету Батырхана целая серия побед: "бронза" на Республиканской олимпиаде по экономике и финансам, "бронза" на Международной олимпиаде по экономике (IEO-2024, Гонконг), "золото" на IEO-2025 в Азербайджане, победа на олимпиаде EFI (Нархоз, Казахстан). И теперь – абсолютное "золото" на EO-2025.

"Для меня главное – учиться новому, решать сложные задачи и развивать себя. Я хочу вдохновлять своих сверстников своими успехами", – говорит Батырхан.

Министерство просвещения поздравило победителя олимпиады и пожелало удачи.

"Батырхан Мухтархан – яркий представитель нового поколения интеллектуалов. Его достижения не только стали личным триумфом, но и укрепили престиж Казахстана на мировой образовательной арене. Мы желаем Батырхану в новом учебном году достичь еще больших вершин во благо страны!" – говорится в сообщении ведомства.

