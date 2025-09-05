#АЭС в Казахстане
События

Юные программисты из Казахстана стали призерами Европейской олимпиады

программисты, олимпиада, Казахстан, победа, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:09 Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Казахстанские школьники завоевали четыре награды на Европейской олимпиаде. Этой хорошей новостью с Zakon.kz поделились в пресс-службе Министерства просвещения.

По данным ведомства, IX Европейская юниорская олимпиада по информатике EJOI-2025 прошла в болгарском городе Шумен. В соревновании приняли участие более 100 юных программистов из 24 стран. Всего было разыграно 52 медали.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В итоге сборная Казахстана показала высокий результат – все четыре участника команды стали призерами олимпиады. В активе наших школьников – одна серебряная и три бронзовые награды.

программисты, олимпиада, Казахстан, победа

  • Серебряная медаль – Құрмет Әбілмансұр – ученик 9 класса Атырауского областного лицея "Білім-инновация".
  • Бронзовая медаль – Шаймерден Нұрәлі – ученик 9 класса Кокшетауского лицея "Білім-инновация".
  • Бронзовая медаль – Юсупов Саят – ученик 9 класса Усть-Каменогорского лицея "Білім-инновация".
  • Бронзовая медаль – Мұғжан Дінмұхаммед – ученик 9 класса Кокшетауского лицея "Білім-инновация".

Учебный год без стресса: интересные советы для казахстанцев от Минздрава

Немного ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о том, сколько школьников смогли устроиться на работу во время летних каникул.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
