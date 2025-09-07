#АЭС в Казахстане
События

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали важное соглашение о воде и электроэнергии

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, соглашение , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 19:38 Фото: Минэнерго РК
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан 7 сентября подписали протоколы об регулировании водно-энергетического баланса в регионе до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, документы закрепляют обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан. Кроме того, согласованы условия транзита электроэнергии из России в Киргизию через энергосистему Казахстана.

"Подписанные протоколы – рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами. Казахстан выполняет свои обязательства и рассчитывает на аналогичный подход со стороны партнеров. Это основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона", – заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

В рамках встречи также подписан двусторонний протокол между Казахстаном и Узбекистаном о поставках электроэнергии в объеме около 900 млн кВтч в период с марта по декабрь 2026 года для покрытия дефицитов в южной энергозоне РК.

В министерстве отметили, что достигнутые договоренности позволят снизить риски в предстоящий осенне-зимний период и создадут предсказуемые условия для накопления воды к следующему вегетационному сезону.

Ранее стало известно, что китайская компания построит крупную солнечную электростанцию на юге Казахстана. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
