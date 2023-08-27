Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество

25-26 августа в Астане состоялась встреча представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, посвященная обсуждению вопросов водно-энергетического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

По словам пресс-службы Минэнерго, во время встречи стороны обсудили вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний сезон, а также сотрудничество в других сферах.

"Был достигнут ряд взаимных договоренностей, определены объемы и условия поставок", - сообщили в Минэнерго.

Также стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии; заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами; пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков.

"Участники подтвердили приверженность исполнению ранее взятых обязательств", - говорится в сообщении.

Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств состоится в ноябре текущего года в столице Кыргызстана Бишкеке.

В середине августа сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана в Жамбылскую область. Из-за прекращения подачи поливной воды Казахстан лишился урожая на территории около 560 га.