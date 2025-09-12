#АЭС в Казахстане
События

У воды в Казахстане появится паспорт

Министерство водных ресурсов, Казахстан, паспортизация, вода, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:20 Фото: pexels
Казахстан создает цифровой водный кадастр с полной паспортизацией. С этим заявлением выступили 12 сентября 2025 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в стране началась системная работа по ликвидации "черного рынка" воды. Так, министерство усиливает контроль за водопользованием совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратурой.

Также для борьбы с "черным рынком" воды разрабатываются дополнительные поправки в Правила пользования поливной водой, Административный и Водный кодексы.

"Изменения призваны предотвратить незаконный водозабор из каналов. Разрабатывается система по цифровому мониторингу вегетации на базе Национальной информационной системы водных ресурсов".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, планируется возобновить проведение паспортизации рек и озер с целью формирования государственного водного кадастра.

Теперь в рамках кадастра будут проводиться расчет и оценка поверхностных водных ресурсов как по всей стране, так и в пределах каждого водохозяйственного бассейна.

Еще прорабатывается проект по составлению каталогов ледников совместно с Центрально-Азиатским Региональным Гляциологическим центром.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:20
Казахстан решился на шаг по спасению исчезающего Аральского моря

10 сентября в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали хорошую новость. По данным специалистов, Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
