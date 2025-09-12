У воды в Казахстане появится паспорт
В ведомстве подчеркнули, что в стране началась системная работа по ликвидации "черного рынка" воды. Так, министерство усиливает контроль за водопользованием совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратурой.
Также для борьбы с "черным рынком" воды разрабатываются дополнительные поправки в Правила пользования поливной водой, Административный и Водный кодексы.
"Изменения призваны предотвратить незаконный водозабор из каналов. Разрабатывается система по цифровому мониторингу вегетации на базе Национальной информационной системы водных ресурсов".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Кроме того, планируется возобновить проведение паспортизации рек и озер с целью формирования государственного водного кадастра.
Теперь в рамках кадастра будут проводиться расчет и оценка поверхностных водных ресурсов как по всей стране, так и в пределах каждого водохозяйственного бассейна.
Еще прорабатывается проект по составлению каталогов ледников совместно с Центрально-Азиатским Региональным Гляциологическим центром.
10 сентября в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали хорошую новость. По данным специалистов, Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось.