Море возвращается: Северный Арал растет с опережением графика

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 10 сентября 2025 года, выступила с хорошей новостью. По данным специалистов, Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в ведомстве, с 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров.

Таким образом, продолжают специалисты, увеличение объема Северного Арала идет с опережением графика.

В 2025 году объем воды в море планировалось довести до 20,6 млрд кубометров. Изначальный план предусматривает увеличение объема Северного Арала до 27 млрд кубометров в 2030 году. Нынешних показателей планировалось добиться в 2029 году.

"В данный момент прорабатывается технико-экономическое обоснование проекта по сохранению Северного Арала. С учетом мнения местных жителей рассматривается вариант наращивания Кокаральской плотины на 2 метра со строительством гидроузла для стабилизации уровня воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас". Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

По его словам, проект направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в Северном Арале, восстановление дельты реки Сырдарьи, снижение выноса солевых отложений со дна моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей.

Малое Аральское море (Малый Арал, Северный Арал) – солоноватое озеро на территории Кызылординской области Казахстана, северная часть разделившегося Аральского моря, получающая воду из Сырдарьи. Возникло в 1987 году в результате усыхания Аральского моря; в современном виде сформировалось после устройства Кокаральской плотины, предотвратившей дальнейшее усыхание северной части Арала. В 2012 году Малое Аральское море и дельта реки Сырдарьи были включены в перечень водно-болотных угодий международного значения, подпадающих под действие Рамсарской конвенции.

Несколько дней назад, 8 сентября, в министерстве рассказали, что в Туркестанской области стартовала механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. Это необходимо для наполнения высохшего Аральского моря.