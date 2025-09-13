#АЭС в Казахстане
События

В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта

закрытая дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 17:17 Фото: freepik
С 15 по 23 сентября 2025 года в столице будут перекрывать улицу Айтеке би, сообщает Zakon.kz.

Причина — укладка верхнего слоя асфальта, сообщает акимат. Работы пройдут на отрезке от улицы К. Мухамедханова до улицы Сыганак.

Движение организуют поэтапно и только в одном направлении:

с 15 по 18 сентября — от Мухамедханова в сторону Сыганак;

с 19 по 23 сентября — от Сыганак в сторону Мухамедханова.

Фото: акимат Астаны

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршрут. На месте установят временные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Астане отремонтируют 50 улиц. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
