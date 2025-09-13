В Астане перекроют участок улицы Айтеке би из-за ремонта
Фото: freepik
С 15 по 23 сентября 2025 года в столице будут перекрывать улицу Айтеке би, сообщает Zakon.kz.
Причина — укладка верхнего слоя асфальта, сообщает акимат. Работы пройдут на отрезке от улицы К. Мухамедханова до улицы Сыганак.
Движение организуют поэтапно и только в одном направлении:
с 15 по 18 сентября — от Мухамедханова в сторону Сыганак;
с 19 по 23 сентября — от Сыганак в сторону Мухамедханова.
Фото: акимат Астаны
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршрут. На месте установят временные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что в Астане отремонтируют 50 улиц.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript