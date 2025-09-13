В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября

В Астане и 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 14 сентября 2025 года. Синоптики предупреждают о сильном ветре, заморозках и других опасных погодных явлениях, сообщает Zakon.kz.

Астана

Ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы заморозки до –2°.

Атырауская область

На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область

В центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

Ночью и утром на севере, западе и востоке ожидается туман. На северо-западе — заморозки до –3°. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае ночью на поверхности почвы заморозки до –1°.

Восточно-Казахстанская область

На востоке и юге ожидается ветер до 15–20 м/с.

Северо-Казахстанская область

Ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На западе и севере — заморозки до –2°.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Акмолинская область

Ночью и утром на севере, юге и востоке ожидается туман. В этих же районах — заморозки до –3°.

В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки до –1°.

Актюбинская область

Днем на севере, востоке и в центре ожидается ветер до 15–18 м/с. Ночью на северо-востоке на поверхности почвы заморозки до –1°. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная.

Область Абай

На востоке и юге ожидается ветер до 15–20 м/с. Ночью на западе заморозки до –2°.

Карагандинская область

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер на западе и юге временами до 15–20 м/с. На севере и востоке ночью заморозки до –2°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

На западе, севере и в центре ожидается гроза. На западе ветер до 15–20 м/с. На юге — высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке — чрезвычайная.

В Актау ночью ожидается гроза.

Область Улытау

На севере, юге и в центре ожидается ветер временами до 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане ожидается ветер до 15 м/с.

Жамбылская область

В горных районах ожидается гроза. На юго-западе, северо-востоке и в горах — ветер до 15–20 м/с, днем порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На востоке — высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Область Жетысу

На востоке, в центре и в горах ожидается ветер до 15–20 м/с, днем в районе Алакольских озер порывы до 23–28 м/с.

В Талдыкоргане ожидается ветер днем до 15–20 м/с.

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз в Алматы на семь дней. Согласно данным гидрометцентра, в выходные в южной столице погода изменится – начнутся осадки, а температура понизится.

