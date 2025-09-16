После гибели двух школьников наказали акима Тараза и пятерых чиновников

В Жамбылской области после смерти двух школьников наказание понесли сразу шестеро чиновников, но все остались при должности. Выговоры объявили только двоим – одному из замакимов области и акиму Тараза, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, за смерть 14-летнего подростка в Таразе строгий выговор получили аким Бахытжан Орынбеков и его зам. Мальчик скончался в туалете 47-й школы накануне – после удара одноклассника в грудь. Выговором отделались и аким Шуского района с его замом. Там скончался второй подросток – после футбольного матча старшеклассники решили избить младших. Он тоже умер от удара в грудь. По делу сейчас проходят пятеро одиннадцатиклассников.

Согласно данным телеканала, всего в списке "наказанных" шесть чиновников, и, вероятно, их может стать больше. Область планирует посетить омбудсмен Санавар Закирова. А во всех школах, их в регионе около 500, готовятся провести массовое анкетирование. Оно должно выявить подростковые проблемы. В районах же намерены закрепить за каждым сельским округом участковых.





"А вам не кажется, что нам всем надо больше уделять внимания воспитанию своих детей? В первую очередь. Это вопрос нашего подрастающего поколения – это вопросы всех нас, всего общества, понимаете? И надо больше все-таки заниматься, внимание обращать именно на воспитание и образование своих детей. Всем нам", – заявил замминистра МВД РК Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области школьник погиб после драки.

К сожалению, почти аналогичная трагедия произошла в Таразе 1 сентября 2025 года. Тогда между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался.