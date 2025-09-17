#АЭС в Казахстане
События

Токаев обратился к участникам конференции "Алтай – прародина тюрков"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:57 Фото: akorda.kz
Пресс-служба Акорды 17 сентября 2025 года опубликовала приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева участникам ІІ Международной научно-практической конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", сообщает Zakon.kz.

Текст опубликовали в Telegram-канале Акорды.

"Уважаемые участники конференции! Направляю вам искреннее приветствие по случаю открытия столь представительной научной конференции, посвященной крайне актуальной теме – истокам тюркской цивилизации. Этот авторитетный форум, объединяющий ведущих исследователей и ученых из разных стран мира, уже привлек к себе внимание международной научной общественности как уникальная платформа обмена мнениями и информацией по тюркской проблематике в контексте Алтая – феноменального географического, исторического явления в летописи мировой цивилизации".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что Алтай, издревле почитаемый как сакральная колыбель тюркского этноса, нуждается в изучении и осмыслении с позиции нынешнего уровня мировой науки.

"Такая комплексная исследовательская работа необходима и для проведения масштабного международного диалога по дальнейшему сближению культур современных тюркских народов, обязанных своим происхождением овеянному легендами древнему Алтаю".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в нынешнее время Алтай органично объединил на своих просторах Казахстан, Россию, Китай, Монголию.

"Именно поэтому на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине мною была обнародована инициатива запуска "Трансалтайского диалога", призванного способствовать развитию научно-гуманитарного и экономического сотрудничества в интересах наших народов".Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что роль России в развитии мировой тюркологии трудно переоценить, русские ученые традиционно находятся в авангарде данного, в высшей степени актуального, научного направления.

"Их вклад в изучение археологии, этнологии, лингвистики, нумизматики и других сопутствующих сфер, имеющих непосредственное отношение к истории тюркских народов, является достоянием мировой науки и представляет собой практический интерес как действенный инструмент единения, солидарности, сотрудничества в современную эпоху".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что особое внимание развитию тюркологии уделяется и в Казахстане.

"По инициативе нашей страны в 2010 году в Астане была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных усилий ведущих экспертов из тюркоязычных и других государств. Мы придаем важное значение расширению научных и образовательных связей между странами Алтайского региона. На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты. Международным коллективом известных ученых готовится к изданию второй том академической истории Казахстана, в котором будут отражены и новейшие открытия в тюркологии. Нашими общими усилиями многое сделано для популяризации истории и культурного наследия тюркских народов. Но впереди большая работа по систематизации знаний о тюркском мире для передачи их будущим поколениям".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что в ходе конференции состоятся содержательные и плодотворные дискуссии, будут высказаны новые идеи и намечены перспективные направления совместного научного поиска по важнейшим проблемам развития тюркской цивилизации.

"Желаю участникам международной конференции успешной работы и новых достижений!"Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана встретился с главными раввинами Израиля.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
