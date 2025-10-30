#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Презентовали инвестпроекты: на что обратил внимание Токаев и какое поручение дал акиму Налибаеву

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:00 Фото: akorda.kz
Главе государства Касым-Жомарту Токаеву презентовали инвестиционные проекты Кызылординской области. Об этом сегодня, 30 октября 2025 года, проинформировали в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Касым-Жомарту Токаеву были представлены завод по производству керамической плитки компании Orient Ceramic KZO, тепличный комплекс Fabe Agro, предприятие по переработке твердых бытовых отходов With You, производство стеклянных бутылок компании Seven Rivers Technologies и другие проекты.

Президенту также рассказали о планах по развитию стекольного кластера, строительству парогазовой установки, горно-обогатительной фабрики, завода по производству кальцинированной соды, молочно-товарной фермы.

"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность своевременной и качественной реализации намеченных планов и поручил акиму области Нурлыбеку Налибаеву продолжить деятельность по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Рабочая поездка главы государства началась с посещения нового терминала международного аэропорта "Қорқыт Ата". Затем аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
