Новый аким Алматы обратился к горожанам с призывом

Аким Алматы Дархан Сатыбалды накануне, 26 мая 2025 года, призвал алматинцев вместе работать над улучшением города, сообщает Zakon.kz.

Новый градоначальник на своей странице в Instagram написал, что в свой первый рабочий день был принят главой государства, который поставил ряд конкретных задач по развитию Алматы, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.

"Добросовестно и усердно работать над улучшением благосостояния и комфорта горожан, приложив все силы для процветания Алматы, – для меня большая честь. Уверен, вместе, объединив наши усилия, уважаемые алматинцы, мы сможем сделать город еще лучше", – написал Дархан Сатыбалды.

По его словам, работа над решением актуальных вопросов города в интересах каждого жителя Алматы – главная задача акимата. Для выполнения ранее озвученных акимом города инициатив будут приложены все усилия.

24 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил Ерболата Досаева от должности акима Алматы, которую он занимал с 31 января 2022 года. Другим указом президента Дархан Сатыбалды стал новым акимом южной столицы.

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26 мая Дархана Сатыбалды принял глава государства. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы. Президент поставил ряд ключевых задач перед новым акимом по развитию мегаполиса.