#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
511.04
581.72
6.41
Общество

Новый аким Алматы обратился к горожанам с призывом

Новый аким Алматы обратился к горожанам с призывом, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:08 Фото: Instagram/darkhan_satybaldy_official
Аким Алматы Дархан Сатыбалды накануне, 26 мая 2025 года, призвал алматинцев вместе работать над улучшением города, сообщает Zakon.kz.

Новый градоначальник на своей странице в Instagram написал, что в свой первый рабочий день был принят главой государства, который поставил ряд конкретных задач по развитию Алматы, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.

"Добросовестно и усердно работать над улучшением благосостояния и комфорта горожан, приложив все силы для процветания Алматы, – для меня большая честь. Уверен, вместе, объединив наши усилия, уважаемые алматинцы, мы сможем сделать город еще лучше", – написал Дархан Сатыбалды.

По его словам, работа над решением актуальных вопросов города в интересах каждого жителя Алматы – главная задача акимата. Для выполнения ранее озвученных акимом города инициатив будут приложены все усилия.

24 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил Ерболата Досаева от должности акима Алматы, которую он занимал с 31 января 2022 года. Другим указом президента Дархан Сатыбалды стал новым акимом южной столицы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:08
Дархан Сатыбалды обозначил приоритеты в работе – от экологии до изношенных сетей

26 мая Дархана Сатыбалды принял глава государства. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы. Президент поставил ряд ключевых задач перед новым акимом по развитию мегаполиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Подготовка к поступлению за границу: Миннауки ответило на жалобы казахстанцев
Общество
10:00, Сегодня
Подготовка к поступлению за границу: Миннауки ответило на жалобы казахстанцев
Улучшить водоснабжение планируют в девяти регионах Казахстана
Общество
08:10, Сегодня
Улучшить водоснабжение планируют в девяти регионах Казахстана
Беркутов выпустили на волю в области Жетысу
Общество
06:50, Сегодня
Беркутов выпустили на волю в области Жетысу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: