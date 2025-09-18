Казахстанке по наследству досталось водохранилище в Алматинской области, что чуть не привело к трагедии

Водохранилище "Ворошиловское" в Алматинской области, на котором прорвало дамбу в 2024 году, незаконно находилось в частном управлении. Суд вернул его государству, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Алматинского областного суда 18 сентября 2025 года рассказали, что в 2017 году водохранилище "Ворошиловское" было передано индивидуальному предпринимателю (ИП) в доверительное управление (ДУ) на 49 лет без права выкупа. После его смерти в 2021 году право управления водохранилищем перешло к его вдове, как наследнику, на основании дополнительного соглашения.

"Однако вследствие недобросовестного исполнения условий договора ДУ и бизнес-плана, отсутствия надлежащего контроля и неэффективного управления в 2024 году произошел прорыв основной дамбы водохранилища, что нанесло значительный ущерб имуществу государства. Огромные земельные площади остались без полива. Поскольку вдова не отреагировала должным образом на неоднократные претензии Управления финансов, ведомство обратилось в суд с иском", – сказано в сообщении.

Управление требовало признать недействительными:

договор доверительного управления от 2017 года;

дополнительное соглашение от 2021 года;

свидетельство о праве на наследство, выданное вдове в отношении водохранилища;

а также вернуть водохранилище в коммунальную собственность.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области, рассмотрев дело, сослался на статью 891 Гражданского кодекса, которым смерть доверительного управляющего является основанием для прекращения заключенного с ним договора ДУ.

"Нотариус был не вправе совершать нотариальные действия по передаче неимущественных прав на водохранилище наследникам, поскольку у них таких прав не имелось (статья 1040 ГК). Таким образом, дополнительное соглашение 2021 года противоречит требованиям материального права. После смерти доверительного управляющего управлению следовало объявить новый конкурс и заключить договор ДУ с победителем конкурса", – пояснили в суде.

В итоге иск удовлетворили частично. Постановлено:

признать договор доверительного управления 2017 года прекращенным в связи со смертью ИП;

признать недействительным дополнительное соглашение 2021 года;

признать недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное вдове касательно водохранилища.

Суд обязал вдову вернуть водохранилище в коммунальную собственность.

Решение вступило в законную силу.

Прорыв дамбы на Ворошиловском водохранилище произошел 30 марта 2024 года. В прокуратуре области сообщили, что в результате были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет, и, как следствие, под угрозой подтопления оказалось два населенных пункта, где живут свыше 12 тысяч человек, часть из них была экстренно эвакуирована. Несмотря на передачу водохранилища по договору доверительного управления ИП, конечным балансодержателем являлось ГКП на ВХ "Илиирригация" Управления сельского хозяйства Алматинской области. И по результатам проведенного анализа прокуратура области завела уголовное дело по ст. 371 УК РК ("Халатность").