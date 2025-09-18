#АЭС в Казахстане
События

Налоговая афера на сотни миллионов: в Алматы вынесен приговор преступной группе

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:17 Фото: freepik
В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов посредством схемы с использованием фиктивных счетов-фактур. Об этом 18 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе прокуратуры южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в результате незаконных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере – 686 млн тенге.

Установлено, что группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг.

"Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано".Пресс-служба прокуратуры Алматы

В рамках надзорных деятельности прокуратурой города внесен протест, в результате которого незаконное слияние отменено. Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

"Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса РК. Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осужденных".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Ранее сообщалось, что вынесен приговор мошеннику, который обещал алматинцам 100%-ное поступление детей в зарубежные вузы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
