Налоговая афера на сотни миллионов: в Алматы вынесен приговор преступной группе

Фото: freepik

В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов посредством схемы с использованием фиктивных счетов-фактур. Об этом 18 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе прокуратуры южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в результате незаконных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере – 686 млн тенге. Установлено, что группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. "Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано". Пресс-служба прокуратуры Алматы В рамках надзорных деятельности прокуратурой города внесен протест, в результате которого незаконное слияние отменено. Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. "Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса РК. Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осужденных". Пресс-служба прокуратуры Алматы Ранее сообщалось, что вынесен приговор мошеннику, который обещал алматинцам 100%-ное поступление детей в зарубежные вузы.

