#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
События

Главную героиню скандального видео из кафе Алматы задержали в Атырау

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:32 Фото: pxhere
В Казнете не так давно активно распространяли видео с девушкой, устроившей целое представление в одном из кафе Алматы. По данным из социальных сетей, главная героиня заплатила официанту за массаж ног и бравировала этим, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 19 сентября 2025 года, стало известно, что стражи порядка заинтересовались и установили личность казахстанки. Нарушительницу задержали в Атырау.

"Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".Пресс-служба ДП Алматы

Девушке пришлось написать объяснительную: она признала вину, выразила сожаление о содеянном.

Также правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

Ранее мы рассказывали, что самокатчики устроили кулачный бой в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
УЕФА отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" и включил его сейвы в топ-рейтинг
15:41, Сегодня
УЕФА отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" и включил его сейвы в топ-рейтинг
Новая звезда "Кайрата" или за что можно гордиться чемпионом Казахстана
10:35, Сегодня
Новая звезда "Кайрата" или за что можно гордиться чемпионом Казахстана
Водолазы в России сняли на видео затонувший с людьми вездеход
02:59, 19 сентября 2025
Водолазы в России сняли на видео затонувший с людьми вездеход
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: