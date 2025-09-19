Главную героиню скандального видео из кафе Алматы задержали в Атырау

В Казнете не так давно активно распространяли видео с девушкой, устроившей целое представление в одном из кафе Алматы. По данным из социальных сетей, главная героиня заплатила официанту за массаж ног и бравировала этим, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 19 сентября 2025 года, стало известно, что стражи порядка заинтересовались и установили личность казахстанки. Нарушительницу задержали в Атырау.

"Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". Пресс-служба ДП Алматы

Девушке пришлось написать объяснительную: она признала вину, выразила сожаление о содеянном.

Также правоохранители провели с ней профилактическую беседу.

