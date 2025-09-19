#АЭС в Казахстане
События

Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам Медеуского и Ауэзовского районов

Фото: пресс-служба акимата Алматы
Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта на улицах Аманжол и Яссауи в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 сентября 2025 года, рассказал cоветник акима по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин.

Так, за ненадлежащий контроль за подрядчиками, допустившими просадку дорожного полотна на ул. Аманжол (работы выполняло ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", повреждено 13 автомобилей) и провал асфальта на улице Яссауи (подрядчик – ТОО "Спецкоммунстрой") акиму Ауэзовского района объявлен строгий выговор.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:37
Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы

По мкр. Ерменсай, где ливневые потоки размыли траншеи после вскрытия под инженерные коммуникации (подрядчик – ТОО "SGGroup Сапа Строй"), а также за отсутствие контроля на пр. аль-Фараби и ул. Жарокова, где допущена нецелесообразная замена гранитных плит, в связи с отсутствием акима Бостандыкского района уволен его заместитель, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства.

Также строгий выговор объявлен акиму Медеуского района за бездействие в ситуации с демонтажом брусчатки на бульваре Уалиханова, когда подрядная организация вывезла плитку в частный дом за пределами города, что вызвало резонанс среди жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, поручено проверить качество работ АО "Павлодарский речной порт" при реконструкции русла реки Улкен Алматы и благоустройстве прилегающей территории. Выговор объявлен руководителю Управления экологии как заказчику проекта. Также дано указание Департаменту полиции доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хищения гранитных плит с набережной.

Дархан Сатыбалды поручил в кратчайшие сроки устранить нарушения, а Управлению градостроительного контроля – перепроверить деятельность подрядчиков и технического надзора. В случае подтверждения фактов недобросовестной работы к ним будут применены жесткие меры и штрафные санкции.

Стоит отметить, что контроль за качеством и сроками выполнения работ по строительству и ремонту дорог усилили Департамент полиции (ДП) Алматы и профильные службы. О выявленных дефектах можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
