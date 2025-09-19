Брусчатку вывозили с территории объекта реки Улкен Алматы: что ответили в акимате
В акимате Алматы опровергли сообщения о якобы незаконном вывозе строительных материалов с объекта реконструкции русла реки Улкен Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Материалы (брусчатка и плиты) были закуплены субподрядной организацией для демонстрации различных вариантов. После согласования определенного типа оставшиеся образцы вывезли с объекта по согласованию с заказчиком – Управлением экологии и окружающей среды", – сообщил советник акима города Ильзат Акчурин.
По его словам, за эти виды работ оплата не производилась, бюджетные средства не расходовались.
"Таким образом сведения о незаконной деятельности на территории реконструируемого объекта не соответствуют действительности. В настоящее время подрядной организацией готовятся документы для подачи соответствующего заявления в уполномоченные органы", – добавил Акчурин.
