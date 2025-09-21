Граждан Индии спасли в горах Алматы

В ночь на 21 сентября 2025 года спасатели помогли двум гражданам Индии в районе Космостанции, сообщает Zakon.kz.

Спасатели пришли на помощь двум гражданам Индии, 2001 и 2003 г.р., которые отправились в горы и не смогли самостоятельно спуститься.

Как отметили в МЧС, иностранцы застряли на высоте 3336 метров над уровнем моря в районе Космостанции.



Спасатели РОСО МЧС оперативно прибыли на место и благополучно спустили молодых людей с горы и доставили в город. Медицинская помощь им не потребовалась.

"Мы иностранные студенты. Мы пошли на Пик Алматы и из-за суровых условий не смогли вовремя спуститься. Мы замерзали на холоде. Но благодаря спасателям Казахстана мы были спасены. Сотрудники МЧС спасли нас от очень ветреных, очень холодных условий. Спасибо большое", — сказали спасенные.

В ночь на 21 сентября в районе озера Титова спасли мужчину, который оказался в ночное время в горной местности.

