3337 метров над уровнем моря в кромешной темноте: мужчину спасли в горах Алматы

В ночь на 21 сентября 2025 года в районе озера Титова спасли мужчину, который оказался в ночное время в горной местности, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, ЧП произошло в районе озера Титова на высоте 3337 метров над уровнем моря. Мужчина 1991 года рождения не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, что спасателям пришлось работать в условиях полной темноты.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно эвакуировали его с высоты. В медицинской помощи он не нуждался.

20 сентября женщина оказалась в опасной ловушке, сломав ногу в горах в Карагандинской области.