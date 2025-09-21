#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Происшествия

3337 метров над уровнем моря в кромешной темноте: мужчину спасли в горах Алматы

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 10:20 Фото: скриншот видео
В ночь на 21 сентября 2025 года в районе озера Титова спасли мужчину, который оказался в ночное время в горной местности, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, ЧП произошло в районе озера Титова на высоте 3337 метров над уровнем моря. Мужчина 1991 года рождения не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, что спасателям пришлось работать в условиях полной темноты.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно эвакуировали его с высоты. В медицинской помощи он не нуждался.

20 сентября женщина оказалась в опасной ловушке, сломав ногу в горах в Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Здание школы неожиданно обрушилось в России
10:07, Сегодня
Здание школы неожиданно обрушилось в России
Один из городов России завалило снегом – видео
21:01, 20 сентября 2025
Один из городов России завалило снегом – видео
Муж Баян Алагузовой пообещал подарить футболистам "Кайрата" шикарный подарок
20:12, 20 сентября 2025
Муж Баян Алагузовой пообещал подарить футболистам "Кайрата" шикарный подарок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: