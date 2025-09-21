Землетрясение в Алматы было без ощутимости – сейсмологи

Фото: Zakon.kz

В департаменте по ЧС опубликовали информацию о землетрясении, которое "спровоцировало" срабатывание системы национального оповещения в Алматы 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 16:25. Эпицентр находится в 9 км на юго-запад от города Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8. На территории Казахстана без ощутимости. Напомним, сегодня, 21 сентября, жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение о землетрясении.



